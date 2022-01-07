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कहा-मार्च तक 25 से 30 प्रवक्ता होंगे सेवानिवृत्त



संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। शिक्षा विभाग में करीब 26 साल तक सेवाएं देने के बावजूद कई स्कूल प्रवक्ता बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आगामी मार्च तक प्रदेश के 25 से 30 प्रवक्ता सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में समय रहते प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति सूची जारी नहीं हुई तो इन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार से पदोन्नति सूची जल्द जारी करने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार प्रवक्ताओं की पदोन्नति का पैनल सचिवालय पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। वर्ष 2025 में भी प्राध्यापकों की पदोन्नति की केवल एक सूची जारी की गई थी। संघ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लंबे सेवाकाल के बावजूद शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर नहीं मिलना चिंता का विषय है। कई प्रवक्ता पूरी नौकरी एक ही पद पर सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संघ के राज्य प्रधान अजय नेगी, मुख्य संरक्षक दीप सिंह खन्ना, राज्य चेयरमैन पुंडीर, वित्त सचिव सुरजीत सिसोदिया और वाइस चेयरमैन राकेश भारद्वाज सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में लंबित पदोन्नति पैनल को जल्द मंजूरी देकर सूची जारी की जाए, ताकि लंबे समय से सेवाएं दे रहे प्रवक्ताओं को सेवानिवृत्ति से पहले उनका हक मिल सके।

स्कूल प्राध्यापक संघ ने जल्द पदोन्नति सूची जारी करने की उठाई मांग