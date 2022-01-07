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15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवक-युवतियां ले सकेंगे हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026-27 को सफल बनाने के लिए उपमंडल में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान को लेकर एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।एसडीएम ने कहा कि नशा समाज के सामने गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। युवा पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने होंगे। खेलों से युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित होती है। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखना और उनकी प्रतिभा को बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान की जानकारी उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जाए। स्कूलों और कॉलेजों के प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। साथ ही पात्र खिलाड़ियों का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने और मोबाइल फोन की अत्यधिक लत व नशे से दूर रखने की अपील की। एसडीएम अभिषेक बरवाल ने बताया कि अभियान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण निशुल्क है। इच्छुक युवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने सभी विभागों, शिक्षण संस्थानों और जनप्रतिनिधियों से अभियान को जन आंदोलन बनाने में सहयोग देने की अपील की।दस खेलों में होंगी प्रतियोगिताएंअभियान के तहत क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती, रस्साकशी और बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवक और युवतियां भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिताएं उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होंगी।राज्य स्तर पर 31 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कारप्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। उपमंडल स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वालों को क्रमशः 51 हजार, 41 हजार और 31 हजार रुपये मिलेंगे। जिला स्तर पर यह राशि दो लाख, डेढ़ लाख और एक लाख रुपये होगी। वहीं, राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 31 लाख, द्वितीय 15 लाख और तृतीय पुरस्कार 10 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।