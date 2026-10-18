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बिलासपुर: परिवार के साथ बाबा नाहर सिंह के मंदिर में नतमस्तक हुए जेपी नड्डा, शारदोत्सव में भी हुए शामिल

Sun, 18 Oct 2026 07:22 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 18 Oct 2026 07:22 PM IST
सार

नड्डा का शारदोत्सव से करीब 25 साल पुराना जुड़ाव है। उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने इस उत्सव की शुरुआत की थी। आज यह आयोजन बिलासपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है।

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JP Nadda accompanied by his family offered prayers at Baba Nahar Singh temple he also participated in Sharadot
केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा - फोटो : अमर उजाला

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रविवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने दुर्गा पूजा में शामिल होने से पहले परिवार के साथ धौलरा स्थित बाबा नाहर सिंह के मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह शारदोत्सव में पहुंचे और मां दुर्गा की आरती में भाग लिया। 

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नड्डा का शारदोत्सव से करीब 25 साल पुराना जुड़ाव है। उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने इस उत्सव की शुरुआत की थी। आज यह आयोजन बिलासपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है।
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