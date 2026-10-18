बिलासपुर: परिवार के साथ बाबा नाहर सिंह के मंदिर में नतमस्तक हुए जेपी नड्डा, शारदोत्सव में भी हुए शामिल
नड्डा का शारदोत्सव से करीब 25 साल पुराना जुड़ाव है। उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने इस उत्सव की शुरुआत की थी। आज यह आयोजन बिलासपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है।
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रविवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने दुर्गा पूजा में शामिल होने से पहले परिवार के साथ धौलरा स्थित बाबा नाहर सिंह के मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह शारदोत्सव में पहुंचे और मां दुर्गा की आरती में भाग लिया।
नड्डा का शारदोत्सव से करीब 25 साल पुराना जुड़ाव है। उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने इस उत्सव की शुरुआत की थी। आज यह आयोजन बिलासपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है।
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