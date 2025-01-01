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संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। बम्म क्षेत्र के बम्म रोपा में आयोजित फिट युवा, हिट युवा क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। दिन के तीन मुकाबलों में जय मां संतोषी की टीम ने दो मैच जीतकर अपनी जगह मजबूत की, जबकि लगमनवी की टीम ने भी जीत दर्ज की। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आयुष बोहरा, रिंकू और अमित को मैन ऑफ द मैच चुना गया।पहले क्वार्टर फाइनल में जय मां संतोषी ने भ्यानुपीर वारियर को आठ विकेट से हराया। भ्यानुपीर वारियर की टीम 68 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में जय मां संतोषी ने छह ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आयुष बोहरा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।दूसरे मुकाबले में लगमनवी ने महादेव-11 को 15 रन से पराजित किया। लगमनवी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 121 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में महादेव-11 की टीम 106 रन ही बना सकी। लगमनवी की ओर से रिंकू ने 26 रन बनाने के साथ तीन विकेट भी हासिल किए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।तीसरे मुकाबले में जय मां संतोषी ने बम टांडा को हराया। बम टांडा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 66 रन बनाए। जवाब में जय मां संतोषी ने सात ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। जसकरण ने 44 रन की पारी खेली, जबकि अमित ने तीन विकेट झटके। अमित को मैन ऑफ द मैच चुना गया।प्रतियोगिता में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता विकास भारद्वाज ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। आयोजक लोकेश ठाकुर, पूर्व उपप्रधान मैहरी काथला और बम्म पंचायत के उपप्रधान मनीष शर्मा ने उन्हें शॉल, टोपी और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। विकास भारद्वाज ने युवाओं से खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया।