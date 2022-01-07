Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:51 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:51 AM IST
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क्रिकेट मैच : बिलासपुर के लुहणू में रणजी ट्रॉफी का मैच हिमाचल-मुंबई के बीच 9:30 बजे शुरू होगा।
प्रतियोगिता : बिलासपुर सीबीएसई संबंधित स्कूल में पूर्वाह्न 11: 00 बजे से शुरू होगी अंडर-19 जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता।
दुर्गा विसर्जन : बिलासपुर के धौलरा से दोपहर 2:00 बजे निकलेगी दुर्गा विसर्जन यात्रा।
दशहरा: बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में रात 9:00 बजे होगा रावण दहन।
काम की बात : जिला अस्पताल के आपातकाल में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।
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प्रतियोगिता : बिलासपुर सीबीएसई संबंधित स्कूल में पूर्वाह्न 11: 00 बजे से शुरू होगी अंडर-19 जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता।
दुर्गा विसर्जन : बिलासपुर के धौलरा से दोपहर 2:00 बजे निकलेगी दुर्गा विसर्जन यात्रा।
दशहरा: बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में रात 9:00 बजे होगा रावण दहन।
काम की बात : जिला अस्पताल के आपातकाल में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।