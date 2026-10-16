Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:58 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:58 AM IST
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खेलकूद प्रतियोगिता : नम्होल में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे।
शारदोत्सव : बिलासपुर के धौलरा मंदिर में दोपहर 12:00 बजे से शुरू होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम
रामलीला: बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में रामलीला का मंचन शाम को 7:00 बजे शुरू होगा।
रामलीला: घुमारवीं में रामलीला का मंचन शाम को 7: 00 बजे से शुरू होगा
काम की बात : जिला अस्पताल में त्वचा रोग विशेषज्ञ अवकाश पर होंगे।
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शारदोत्सव : बिलासपुर के धौलरा मंदिर में दोपहर 12:00 बजे से शुरू होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम
रामलीला: बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में रामलीला का मंचन शाम को 7:00 बजे शुरू होगा।
रामलीला: घुमारवीं में रामलीला का मंचन शाम को 7: 00 बजे से शुरू होगा
काम की बात : जिला अस्पताल में त्वचा रोग विशेषज्ञ अवकाश पर होंगे।