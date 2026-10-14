Bilaspur News: सिटी में आज

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शिविर: कोठीपुरा स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।



कार्यक्रम:सेरीकल्चर संस्थान घुमारवीं में पूर्वाह्न 11: 00 बजे से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के महम प्रमाणपत्रों का वितरण किया जाएगा।



डियारा: बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में शाम 7:00 बजे से रामलीला मंचन शुरू होगा।



काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तनुजा मातृत्व अवकाश पर रहेंगी।

भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7 : 00 बजे से भंडारा शुरू होगा।