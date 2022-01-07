Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:04 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:04 AM IST
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शिविर : कोठीपुरा स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
प्रशिक्षण : बिलासपुर में वार्ड सदस्यों के चौथे बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा दिन सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
प्रतियोगिता : बरठीं स्कूल में जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2:00 बजे होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दोनों एमडी मेडिसिन अवकाश पर रहेंगे।
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प्रशिक्षण : बिलासपुर में वार्ड सदस्यों के चौथे बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा दिन सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
प्रतियोगिता : बरठीं स्कूल में जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2:00 बजे होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दोनों एमडी मेडिसिन अवकाश पर रहेंगे।