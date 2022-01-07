Bilaspur News: सिटी में आजकल
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:31 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:31 AM IST
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कार्यक्रम समापन : दधोल में जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगा।
शारदोत्सव : बिलासपुर धौलरा मंदिर में दोपहर 12:00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे।
रामलीला का मंचन : बिलासपुर के डियारा सेक्टर में शाम 7:00 बजे से राम नाटक मंचन शुरू होगा।
रामलीला : घुमारवीं में शाम 7:00 बजे से रामलीला मंचन शुरू होगा।
काम की बात: जिला अस्पताल में एमडी मेडिसिन नरेश चौहान,ईएनटी विशेषज्ञ भूपेंद्र शर्मा अवकाश पर हैं।
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शारदोत्सव : बिलासपुर धौलरा मंदिर में दोपहर 12:00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे।
रामलीला का मंचन : बिलासपुर के डियारा सेक्टर में शाम 7:00 बजे से राम नाटक मंचन शुरू होगा।
रामलीला : घुमारवीं में शाम 7:00 बजे से रामलीला मंचन शुरू होगा।
काम की बात: जिला अस्पताल में एमडी मेडिसिन नरेश चौहान,ईएनटी विशेषज्ञ भूपेंद्र शर्मा अवकाश पर हैं।