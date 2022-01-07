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विद्यार्थी सामान लेकर खुद धनपात्र में डालेंगे पैसेसंवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। पीएमश्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भराड़ी में संविधान दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की भावना विकसित करने के लिए अनूठी पहल की गई। विद्यालय में ईमानदारी की दुकान शुरू की गई है। इस दुकान में कोई दुकानदार नहीं होगा। विद्यार्थी अपनी जरूरत के अनुसार सामान ले सकेंगे और उसकी निर्धारित कीमत स्वयं धनपात्र में जमा करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में ईमानदारी, आत्मअनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।कार्यक्रम की अध्यक्षता पुरातन छात्र संघ के अध्यक्ष आजाद सिंह वर्मा ने की। इस दौरान संघ की ओर से विद्यालय को आरओ वाटर प्यूरीफायर भेंट किया गया, जिसका उद्घाटन किया गया। इससे विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी। पुरातन छात्र संघ के सदस्यों ने विद्यालय में बिताए पुराने दिनों को याद करते हुए अपने अनुभव भी साझा किए। विद्यालय प्रबंधन ने संघ के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।संविधान दिवस के अवसर पर राजनीति विज्ञान प्रवक्ता चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को जीवन में अपनाने की शपथ ली। रसायन विज्ञान प्रवक्ता पारुल ने संवैधानिक ज्ञान पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई। इसमें शिवानी और अपेक्षा ने प्रथम तथा रचना ने द्वितीय स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में शिवाली, मोहित और श्रेया ने बेहतर प्रदर्शन किया। विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विद्यालय परिसर में रुद्राक्ष के पौधे भी रोपे गए। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। एनसीसी कैडेट्स ने अनुशासित ढंग से अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर संघ के सदस्य जागरनाथ, प्रेम सागर, ज्ञान चंद, जेके, जागरनाथ शर्मा, कर्म चंद, एसएमसी प्रधान रीना, सुमन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार देना भी शिक्षा का उद्देश्य : शर्माप्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान देने के साथ उनमें ईमानदारी, अनुशासन, देशभक्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना है। उन्होंने पुरातन छात्र संघ के अध्यक्ष आजाद सिंह वर्मा और सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पुराने विद्यार्थियों का अपने विद्यालय के प्रति जुड़ाव और सहयोग वर्तमान विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है।