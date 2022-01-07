विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीऋषिकेश (बिलासपुर)। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर जकातखाना स्थित मत्स्य केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में गोबिंद सागर एडवेंचर एंड वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसोसिएशन को यह सम्मान गोबिंद सागर झील की स्वच्छता, जलस्रोतों के संरक्षण और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया। मत्स्य विभाग की ओर से एसोसिएशन के प्रधान सराज अख्तर और कोषाध्यक्ष निर्मला राजपूत ने पुरस्कार प्राप्त किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता मत्स्य सहायक निदेशक पंकज ठाकुर ने की, जबकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार सोसायटी भास्कर कालिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जल स्रोतों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान देने वाली संस्थाओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।गौरतलब है कि गोबिंद सागर एडवेंचर एंड वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन वर्ष 2009 से मंडी-भराड़ी क्षेत्र में पर्यटन और जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ झील के संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। मत्स्य विभाग के स्वच्छ जल स्रोत-सुरक्षित जलीय जीवन अभियान और मेरा जलस्रोत-मेरी जिम्मेदारी मुहिम के तहत एसोसिएशन के सदस्य नियमित रूप से झील और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाते हैं। इस दौरान कचरे का उचित निपटान करने के साथ स्थानीय लोगों, पर्यटकों और युवाओं को भी जल स्रोतों की स्वच्छता और जलीय जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है।एसोसिएशन के प्रधान सराज अख्तर ने सम्मान के लिए मत्स्य विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गोबिंद सागर झील केवल पर्यटन और जल क्रीड़ा गतिविधियों का केंद्र नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर और जलीय जैव विविधता का भी महत्वपूर्ण आधार है। झील को स्वच्छ और सुरक्षित रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन भविष्य में भी झील के संरक्षण और जलीय जीवन की सुरक्षा के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी।