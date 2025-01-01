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बिलासपुर। पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं कांग्रेस नेता गौरव शर्मा ने रविवार को लद्दा पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत के बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और चलने-फिरने में सुविधा के लिए वॉकिंग स्टिक भेंट कीं। गौरव शर्मा ने बुजुर्गों के साथ समय बिताया और उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग समाज की अनमोल धरोहर हैं। उनके अनुभव और आशीर्वाद से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। उनका सम्मान करना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जानना और जरूरत के समय सहयोग करना जनसेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रधान, उपप्रधान और सभी वार्ड सदस्यों का सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने भविष्य में भी क्षेत्र के लोगों की सेवा और सहयोग जारी रखने की बात कही।

संवाद न्यूज एजेंसी