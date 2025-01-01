Bilaspur News: फलदार बगीचे से ग्रामीणों की आर्थिकी होगी मजबूत

संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। ग्राम पंचायत बड़गांव के वार्ड नंबर एक में वीबीजी रामजी योजना के तहत फलदार पौधों का बगीचा तैयार किया जा रहा है। बगीचे में नींबू, मौसमी, लीची और अमरूद के पौधे लगाए गए हैं। पंचायत की ओर से पौधों की देखरेख और सिंचाई के लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं।पंचायत प्रधान मंगल ठाकुर ने बताया कि योजना का उद्देश्य पंचायत क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर विकसित किए जा रहे फलदार बगीचे से आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि पौधों की देखरेख के लिए जॉब कार्ड धारकों को लगाया गया है। पंचायत की ओर से पौधों की सिंचाई और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। प्रधान ने कहा कि पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सभी वार्डों में इसी तरह के कार्य करवाने की योजना है। कार्य पूरा होने के बाद पंचायत प्रधान मंगल ठाकुर ने बगीचा स्थल का निरीक्षण किया और पौधों की स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर पंचायत सदस्य जितेंद्र पाल, नवीन कुमार, पवन कुमार, नंदकिशोर, देवराज, कुलदीप चंद सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने पंचायत के इस प्रयास की सराहना की।