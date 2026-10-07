Bilaspur News: पहला दीक्षांत पूरा, अब पेशेवर सफर पर एम्स के विद्यार्थी

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डीन अकादमिक्स ने आयोजन में सहयोग के लिए जताया आभारसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। एम्स बिलासपुर का पहला दीक्षांत समारोह संपन्न होने के साथ ही संस्थान से शिक्षा और प्रशिक्षण हासिल करने वाले विद्यार्थियों के पेशेवर जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है। छह अक्तूबर को आयोजित इस समारोह ने जहां विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को औपचारिक पहचान दी, वहीं एम्स बिलासपुर के अकादमिक सफर में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव जोड़ा।एम्स बिलासपुर की डीन (अकादमिक्स) डॉ. रुपाली पारलेवार ने दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी अतिथियों, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहला दीक्षांत समारोह संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह समारोह चिकित्सा शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में संस्थान की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कहा कि दीक्षांत समारोह में उपाधि हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह केवल शैक्षणिक सफर के पूरा होने का अवसर नहीं रहा, बल्कि उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत का पड़ाव भी बना। एमबीबीएस, नर्सिंग, एलाइड हेल्थ केयर और एमडी-एमएस की शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थी अब अपने-अपने क्षेत्र में व्यावसायिक जिम्मेदारियों की ओर बढ़ेंगे। एम्स में हासिल शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद इन विद्यार्थियों से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में योगदान की उम्मीद है। उनके लिए दीक्षांत समारोह संस्थान से मिले ज्ञान को समाज की सेवा में उतारने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी रहा।एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह को संस्थान के विकासक्रम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को तैयार करने के साथ संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में पहला दीक्षांत समारोह संस्थान से प्रशिक्षित विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सामने लाने वाला अवसर बना। डॉ. रुपाली पारलेवार ने समारोह को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों के सहयोग के लिए आभार जताया। समारोह के साथ एम्स बिलासपुर ने अपने पहले शैक्षणिक चक्र से निकले विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से पेशेवर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं भी दीं।