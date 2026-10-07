Bilaspur News: एकल गान, लोक नृत्य और कोलाज मेकिंग में डाहड उपखंड रहा अव्वल

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लोकगीत, लोकनृत्य और कोलाज मेकिंग प्रतियोगिता में लिया हिस्साशिक्षा खंड झंडूता के छह उपखंडों के 30 बच्चों ने लिया भागसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग की ओर से रंगोत्सव कार्यक्रम की खंड स्तरीय प्रतियोगिता राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला झंडूता में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में शिक्षा खंड झंडूता के छह उपखंडों के करीब 30 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने लोकगीत, लोकनृत्य और कोलाज मेकिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति की आकर्षक छटा प्रस्तुत की।खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न उपखंडों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शिक्षा खंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता के परिणामों के अनुसार एकल गान, लोक नृत्य और कोलाज मेकिंग में डाहड उपखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, लोक नृत्य एवं लोकगीत में सुनहानी उपखंड और कोलाज मेकिंग में झंडूता उपखंड ने दूसरा स्थान हासिल किया।इस अवसर पर पीटीएफ के खंड प्रधान जोगेंद्र लाल शर्मा ने सफल आयोजन के लिए शिक्षकों सावित्री देवी, मंजिंदर सिंह, सुरजीत कुमार, विनोद कुमार, आशा राम और तेजपाल शर्मा सहित अभिभावकों एवं बच्चों का आभार जताया। कार्यक्रम के समापन पर डाइट प्रधानाचार्य राकेश मनकोटिया ने विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजन बच्चों में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं के प्रति समझ को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने सफल आयोजन के लिए खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल शर्मा, शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों को बधाई दी। इस अवसर पर निरीक्षण विंग की प्रधानाचार्य मधु महाजन, हेमराज बीईईओ निरीक्षण विंग, जिला समन्वयक रंगोत्सव कार्यक्रम नीलम शर्मा और सदर खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।