Bilaspur News: सिटी में कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:31 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:31 AM IST
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भंडारा : बाबा नाहर सिंह बजिया धौलरा मंदिर में में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
शिविर: कोठीपुरा स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
कथा: चंगर सेक्टर स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में दोपहर 1:00 बजे से श्री शिव महापुराण कथा शुरू होगी।
डियारा: डियारा सेक्टर में शाम 7:00 बजे से रामलीला मंचन शुरू होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमओ डॉ. विष्णु श्रीवास्तव अवकाश पर रहेंगे।
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शिविर: कोठीपुरा स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
कथा: चंगर सेक्टर स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में दोपहर 1:00 बजे से श्री शिव महापुराण कथा शुरू होगी।
डियारा: डियारा सेक्टर में शाम 7:00 बजे से रामलीला मंचन शुरू होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमओ डॉ. विष्णु श्रीवास्तव अवकाश पर रहेंगे।