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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं शहर के बस स्टैंड मार्ग पर फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की ओर से दी गई सात दिन की मोहलत भी बेअसर साबित हुई है। चेतावनी के बावजूद फुटपाथ पर दोपहिया वाहन, रेहड़ियां, दुकानों का सामान और विज्ञापन बोर्ड रखे हुए हैं। ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों को फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले इसी मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस के टायर के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद भी हालात नहीं बदलने से प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।बस स्टैंड मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए नायब तहसीलदार मनजीत ठाकुर और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी खेम चंद वर्मा की अगुवाई में राजस्व विभाग और नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। टीम ने फुटपाथ का निरीक्षण कर जगह-जगह किए गए कब्जों का जायजा लिया था। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को अपने वाहन, सामान और रेहड़ियां हटाने के लिए एक दिन का समय दिया गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि तय समय में कब्जे नहीं हटाए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।इसके बावजूद सात दिन बीतने पर भी फुटपाथ खाली नहीं हो पाए हैं। मार्ग पर दुकानदारों का सामान और प्रचार बोर्ड फुटपाथ पर रखे हुए हैं। कई जगह निजी वाहनों की पार्किंग और रेहड़ियों ने पैदल चलने का रास्ता रोक रखा है। यह मार्ग पहले ही संकरा है। यहां बसों की लगातार आवाजाही रहती है और दो बसों को एक-दूसरे को पास देने में भी परेशानी होती है। फुटपाथ पर अतिक्रमण होने के कारण राहगीरों को वाहनों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। इससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है।गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस के टायर के नीचे आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद फुटपाथ पर अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। स्थानीय लोगों ने भी कहा था कि फुटपाथ पर कब्जे होने के कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है। इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके पर खड़े कुछ वाहनों के चालान भी किए थे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ।अब होगी कार्रवाई : एसडीएमएसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने कहा कि फुटपाथ खाली करने के लिए सभी को पर्याप्त मोहलत दी गई थी। इसकी समयावधि समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद यदि कब्जे नहीं हटाए गए हैं तो प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।