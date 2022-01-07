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बिलासपुर। पुलिस थाना तलाई क्षेत्र के अंतर्गत जमीन रास्ते के विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, झंडूता तहसील के गांव बुहाड़ (डाकघर पपलोआ) निवासी कुलदीप सिंह ने थाना तलाई में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि जमीनी रास्ते के विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के उद्देश्य से पंचायत बुलाई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंचायत की कार्यवाही के दौरान उनके छोटे भाई गांधी राम ने आवेश में आकर वहां पड़ा पत्थर उठाया और उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उनका रास्ता रोका, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। उधर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कुलदीप सिंह की शिकायत पर थाना तलाई में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस घटना की जांच कर रही है।