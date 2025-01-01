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एआई, रोबोटिक्स और नई तकनीकों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था बदलने पर दिया जोरसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। शिक्षण संस्थानों की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कितने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि वहां से निकलने वाले युवा कितने जिम्मेदार, संवेदनशील और व्यावहारिक रूप से दक्ष नागरिक बने हैं। शिक्षा को केवल रोजगार हासिल करने का माध्यम न मानकर व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना जरूरी है। यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ पर कही।फ्रंटियर्स ऑफ लर्निंग, इंटीग्रेटिंग ऑल स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज विषय पर आयोजित सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि वर्तमान दौर की चुनौतियों का समाधान किसी एक विषय के ज्ञान से संभव नहीं है। विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा को एक-दूसरे के साथ जोड़ना होगा। विद्यार्थियों को विषयगत ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल, नैतिकता और सामाजिक सरोकारों की समझ भी देनी होगी।धर्माणी ने कहा कि तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना समय की जरूरत है। आईटीआई, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी संस्थान और विश्वविद्यालयों को अपनी विशेषज्ञता, आधारभूत सुविधाएं और संसाधन साझा करने चाहिए। विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ क्षेत्र भ्रमण, व्यावहारिक प्रदर्शन और सामुदायिक परियोजनाओं से भी जोड़ना होगा।उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों से रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऐसे में युवाओं को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए संस्थानों को अनुसंधान, नवाचार और उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ानी होगी।मंत्री ने हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में जल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कृषि प्रौद्योगिकी, सिविल इंजीनियरिंग और ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। खेलकूद, कला, संगीत, साहित्य, एनएसएस और एनसीसी जैसी गतिविधियां भी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए।इससे पहले कॉलेज प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। मंत्री ने सम्मेलन की बुक ऑफ एक्सट्रेक्ट का विमोचन भी किया। सम्मेलन में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, डीआरडीओ और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। इस अवसर पर सम्मेलन आयोजक डॉ. अतुल गुप्ता, पीटीए प्रधान शशि भूषण, प्राध्यापक और विद्यार्थी मौजूद रहे।30 आईटीआई विद्यार्थियों को भेजा अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट परमंत्री ने बताया कि सरकार अब तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 आईटीआई विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट पर भेज चुकी है। इसके बाद इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को जापान भेजा गया। अब पॉलीटेक्निक और फार्मेसी के विद्यार्थियों के लिए भी विदेश भ्रमण की योजना है। ऐसे दौरों से विद्यार्थियों को दूसरे देशों की तकनीक, कार्यप्रणाली और संस्कृति समझने का अवसर मिलता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित होता है।