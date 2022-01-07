बिलासपुर। शिमला-मटौर फोरलेन निर्माण कार्य के चलते पडगल क्षेत्र में उड़ रही धूल से स्थानीय लोग परेशान हैं। सड़क पर वाहनों की आवाजाही और निर्माण कार्य के कारण उठ रही धूल से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्राम पंचायत नौणी के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने गबर कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।ग्राम पंचायत नौणी के प्रधान राजकुमार की अगुवाई में वार्ड सदस्य सुरेश कुमार, चमन लाल, वनिता देवी और मंजू देवी सहित स्थानीय निवासी पडगल मस्तराम, श्रीराम, भागीरथ, नरेश कुमार, सोहन लाल और अनुज शर्मा आदि ने कंपनी के अधिकारी शिवम अग्निहोत्री के समक्ष अपनी समस्या रखी।