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संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। झंडूता उपमंडल के लोगों को अब एम्स बिलासपुर पहुंचने के लिए बस बदलने और दूसरे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने के बाद बुधवार से झंडूता से एम्स बिलासपुर के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेक कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सुविधा से उपचार और चिकित्सकीय परामर्श के लिए एम्स जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी।विवेक कुमार ने बस सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि झंडूता से एम्स बिलासपुर के लिए सीधी बस सेवा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी। अब मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल पहुंचने के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच आसान बनाना जरूरी है और यह बस सेवा इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने बताया कि बस झंडूता से बैहना जट्टा और ऋषिकेश होते हुए एम्स बिलासपुर पहुंचेगी। बस सुबह 7 बजकर 45 मिनट पर झंडूता से रवाना होकर सुबह 9 बजे एम्स पहुंचेगी। वापसी में बस अपराह्न 3 बजकर 35 मिनट पर एम्स बिलासपुर से झंडूता के लिए रवाना होगी। निर्धारित समय पर बस सेवा मिलने से मरीजों को अस्पताल पहुंचने और उपचार के बाद घर लौटने में सुविधा होगी। झंडूता से एम्स तक सीधी बस सेवा शुरू करने का मामला जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में भी उठाया गया था। जांगला वार्ड के जिला परिषद सदस्य देवांश चंदेल ने बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए लोगों की परेशानी सामने रखी थी। उन्होंने बताया था कि झंडूता उपमंडल के दूरदराज क्षेत्रों से एम्स जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सीधी बस सुविधा नहीं होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल पहुंचने के लिए उन्हें दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था।