फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Demand for a bypass to relieve traffic congestion in Chidgaon market

Bilaspur News: चिड़गांव बाजार में जाम से राहत के लिए बाईपास की मांग

Wed, 14 Oct 2026 11:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Demand for a bypass to relieve traffic congestion in Chidgaon market
चिड़गांव बाजार में तंग सड़क पर खड़े वाहन
सत्संग भवन से शिव मंदिर तक सड़क बनाने का सुझाव, बढ़ते यातायात से परेशानी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
चिड़गांव (रोहड़ू)।
चिड़गांव बाजार में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सड़क की सीमित चौड़ाई के कारण आए दिन जाम की समस्या सामने आती है। इससे निजात दिलाने के लिए बाजार में बाईपास सड़क निर्माण की पुरानी मांग फिर उठने लगी है। चिड़गांव बाजार आसपास की पंचायतों और गांवों के लोगों का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और अन्य जरूरी कार्यों के लिए पहुंचते हैं। वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण बाजार में यातायात का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण जरूरी है। स्थानीय लोगों ने सत्संग भवन से शिव मंदिर तक सड़क बनाने का सुझाव दिया है। रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अश्वनी कुमार ने भी बाईपास सड़क निर्माण की योजना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाजार की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की जानी चाहिए। स्थानीय निवासी दीपन ठाकुर, रामगुरु संगठन, गंगा सिंह नेगी और आसाराम ने भी बाईपास निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की कि इस पुरानी मांग पर गंभीरता से विचार कर उचित कदम उठाए जाएं, ताकि चिड़गांव बाजार को जाम की समस्या से राहत मिले और लोगों का आवागमन सुगम हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed