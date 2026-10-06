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Bilaspur News: बिलासपुर कॉलेज में सीएससीए ने ली शपथ

Tue, 06 Oct 2026 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:10 PM IST
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CSCA took the oath at Bilaspur College.
मन्नत अध्यक्ष, प्रियंका उपाध्यक्ष, अनिकेत सचिव और गौरी बनीं संयुक्त सचिव
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में मंगलवार को केंद्रीय छात्र परिषद (सीएससीए) के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने और पीटीए अध्यक्ष तरुण टाडू इस अवसर पर मौजूद रहे।
समारोह में सीएससीए के साथ क्लबों, एनएसएस, एनसीसी, रोवर-रेंजर यूनिट और कक्षा प्रतिनिधियों ने भी शपथ ली। प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने सीएससीए अध्यक्ष मन्नत शर्मा, उपाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, सचिव अनिकेत ठाकुर और संयुक्त सचिव गौरी शर्मा को सत्य, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता की शपथ दिलाई।
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सीएससीए के कक्षा प्रतिनिधियों में तेजस्विनी शर्मा, मीनाक्षी ठाकुर, दीपली शर्मा, दिव्यांशु राणा, कनिका शर्मा, चितेर रेखा शर्मा, शिवानी शर्मा, अक्षिता शर्मा, पायल, अभय कुमार, स्नेहा भाटिया, नितिका, हर्ष शर्मा, तनिशा कुमारी, शिवानी देवी, रोजी नाज खान, सानिया, सिमरन, प्रणव वर्मा, प्रेरणा ठाकुर, राहुल शर्मा, नेहा ठाकुर, आंचल रांगा, सिया गौतम, शिवम शर्मा, कोमल ठाकुर, खुशबू, मुस्कान शर्मा, तनिष्क गौतम, निहारिका ठाकुर, सुमित कुमार, सानिया शर्मा, मानसी ठाकुर, तंजिन गौतम, रिया भाबोरिया, हैप्पी, आदित्य चंडेल, शालिनी ठाकुर, अंगद, सिद्धार्थ राय शर्मा और मीनाक्षी शामिल रहे।
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विभिन्न गतिविधियों और संस्थाओं के लिए भी विद्यार्थियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। रमन कुमार को रोवर, किरण चौधरी को रेंजर, नेहा ठाकुर और सिकंदर सिंह को एनएसएस, रिया कुमारी को एनसीसी आर्मी विंग और अनिकेत भारद्वाज को एनसीसी नेवल विंग की जिम्मेदारी दी गई। भारती कश्यप और साक्षी को सांस्कृतिक गतिविधियों, मंजू और रोहित ठाकुर को खेल, तानिया को प्रहारी क्लब और अंकित कुमार बगान को एनर्जी क्लब की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इस अवसर पर सह प्राचार्य प्रो. प्रेम जीत, सीएससीए के सह-समन्वयक डॉ. सुरेंद्र ठाकुर, केंद्रीय छात्र परिषद सलाहकार कमेटी के समन्वयक प्रो. सुरजीत चंदेल, कमेटी सदस्य डॉ. रीतू शर्मा, डॉ. मोनिका, शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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