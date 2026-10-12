फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   CRPF jawan dies in road accident in Dehradun

Bilaspur News: बारिश भी नहीं डिगा पाई आस्था, बडोली माता मंदिर में 2,000 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

Mon, 12 Oct 2026 12:29 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
CRPF jawan dies in road accident in Dehradun
बडोल माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। संवाद
पहले नवरात्र पर सुबह से उमड़े भक्त, दिनभर मंदिर में बना रहा भक्तिमय माहौल
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गेहड़वीं (बिलासपुर)। झंडूता उपमंडल के प्रसिद्ध बडोली माता मंदिर में पहले नवरात्र पर करीब 2,000 श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाया। बारिश के बावजूद भक्तों की आस्था और उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो दिनभर जारी रहा।
नवरात्र के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। खराब मौसम और बारिश के बीच भी भक्तों ने मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं की आवाजाही से मंदिर परिसर में दिनभर रौनक बनी रही।
विज्ञापन

पहले नवरात्र पर बारिश के बावजूद उमड़ी भीड़ ने बडोली माता के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाया। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु माता के दर्शन कर परिवार की सुख-शांति की कामना करते नजर आए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed