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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। दो स्कूलों के सामने सड़क के बीचोबीच खुले पड़े सीवरेज चैंबर को जल शक्ति विभाग ने शनिवार को बंद करवा दिया। विभाग ने चैंबर की मरम्मत करवाकर उस पर नया ढक्कन लगा दिया है। इससे रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।चैंबर का पुराना ढक्कन टूटने के कारण यह कई दिनों से खुला पड़ा था। इसी सड़क से दो स्कूलों के हजारों विद्यार्थी आवाजाही करते हैं। इनमें छोटी कक्षाओं के बच्चे भी शामिल हैं। सुबह स्कूल जाते समय और छुट्टी के बाद घर लौटते समय बच्चों को खुले चैंबर के पास से गुजरना पड़ता था। इससे किसी भी समय हादसा होने का खतरा बना हुआ था।स्थानीय लोगों के अनुसार चैंबर खुला होने के बावजूद कई दिनों तक इसके आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। न तो बैरिकेडिंग की गई और न ही चेतावनी संकेत लगाए गए थे। सड़क के बीचोबीच खुले चैंबर को लेकर अभिभावक और स्थानीय लोग चिंतित थे। अब विभाग की ओर से मरम्मत करवाकर नया ढक्कन लगाने से लोगों ने राहत महसूस की है।