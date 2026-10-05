Bilaspur News: संविधान की रक्षा के लिए बूथ स्तर तक अभियान चलाएगी कांग्रेस

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ब्लॉक अध्यक्षों, जोन अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक जिला अध्यक्ष रमेश चंद कौंडल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विकास ठाकुर और हिमुडा निदेशक जितेंद्र चंदेल भी मौजूद रहे। बैठक में संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा की गई।जिला अध्यक्ष रमेश चंद कौंडल ने कहा कि संविधान में हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए समानता का अधिकार दिया गया है। डॉ. आंबेडकर ने देश के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की परिस्थितियों को समझकर संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के दबे-कुचले वर्ग को संविधान के माध्यम से अधिकार और सुरक्षा मिली। महिलाओं को भी समानता का अधिकार दिया गया। हिंदू कोड बिल से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार सहित विवाह से जुड़े अधिकार प्रदान किए गए।कौंडल ने आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित कर लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग जिले के हर बूथ तक पहुंचेगा और लोगों को संविधान में दिए अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट के माध्यम से जवाब दिया जाएगा।बैठक में कैप्टन मनसा राम, पूर्व पार्षद रछपाल सिंह, सदर ब्लॉक अध्यक्ष आशा राम, श्री नयना देवी जी ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र बंसल, झंडूता ब्लॉक अध्यक्ष भाग सिंह, कांग्रेस सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र संधू, अमित कुमार और घुमारवीं ब्लॉक अध्यक्ष जगन्नाथ समेत विभिन्न जोन अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।