Bilaspur News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 12:40 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7 बजे से भंडारा शुरू होगा।
कार्यक्रम : राजकीय उच्च विद्यालय चुवाड़ी में सुबह 9:30 बजे से संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा।
शिविर : कोठीपुरा स्कूल में अपराह्न 2 एनएसएस शिविर का समापन होगा।
डियारा : बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में शाम 7 बजे से रामलीला मंचन शुरू होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमओ डॉ विष्णु श्रीवास्तव अवकाश पर रहेंगे।
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कार्यक्रम : राजकीय उच्च विद्यालय चुवाड़ी में सुबह 9:30 बजे से संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा।
शिविर : कोठीपुरा स्कूल में अपराह्न 2 एनएसएस शिविर का समापन होगा।
डियारा : बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में शाम 7 बजे से रामलीला मंचन शुरू होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमओ डॉ विष्णु श्रीवास्तव अवकाश पर रहेंगे।