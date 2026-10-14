Bilaspur News: सिटी में आज

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कार्यक्रम : राजकीय उच्च विद्यालय चुवाड़ी में सुबह 9:30 बजे से संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा।



शिविर : कोठीपुरा स्कूल में अपराह्न 2 एनएसएस शिविर का समापन होगा।



डियारा : बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में शाम 7 बजे से रामलीला मंचन शुरू होगा।



काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमओ डॉ विष्णु श्रीवास्तव अवकाश पर रहेंगे।

भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7 बजे से भंडारा शुरू होगा।