विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। दधोल चौक पर शुक्रवार सुबह सड़क किनारे खड़ी एक कार अचानक बिना चालक के करीब 100 मीटर तक लुढ़कती चली गई। कार को उतराई की ओर तेजी से बढ़ता देख चौक पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। इस दौरान बस का इंतजार कर रहा एक व्यक्ति कार की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया, जबकि उसके सामान के बैग कार के नीचे आने से फट गए। गनीमत रही कि कार आगे जाकर नाली में फंस गई और रुक गई। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया।स्थानीय लोगों राजेश, प्रकाश, मनु, शुभम और सैंटी ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एक कार दधोल चौक पर सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान अचानक कार अपने आप चलने लगी और उतराई की ओर बढ़ गई। कार में कोई चालक मौजूद नहीं था। बिना चालक के कार को सड़क पर दौड़ता देख आसपास के लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन कार नहीं रुकी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार करीब 100 मीटर तक लुढ़कती चली गई। इस दौरान सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति ने अपना सामान बैगों में रखकर सड़क किनारे रखा था। कार बैगों के ऊपर से गुजर गई। व्यक्ति ने किसी तरह खुद को कार की चपेट में आने से बचाया। इसके बाद कार सड़क किनारे बनी नाली में फंस गई, जिससे उसकी रफ्तार थम गई।स्थानीय लोगों ने बताया कि दधोल चौक पर सुबह के समय काफी आवाजाही रहती है। बसों के इंतजार में यात्री भी सड़क किनारे खड़े रहते हैं। ऐसे में यदि कार नाली में नहीं फंसती तो किसी राहगीर या अन्य वाहन से टकराकर बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद लोगों ने कार के नीचे फंसे बैगों को बाहर निकालने में मदद की। हादसे में किसी के चोटिल होने की सूचना नहीं है। मामले में पुलिस कार्रवाई की कोई सूचना नहीं मिली है।