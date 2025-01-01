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मंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी



संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। भारतीय सेना के प्रति बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पुतले को लेकर काफी खींचतान भी हुई। पुतला दहन रोकने के लिए पुलिस कर्मी लगातार प्रयास करते रहे, जबकि कार्यकर्ता पुतले को आग के हवाले करने पर अड़े रहे। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद कार्यकर्ताओं ने पुतला जला दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार और बागवानी मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कांग्रेस सरकार हाय-हाय और कांग्रेस सरकार तुम शर्म करो जैसे नारे लगाकर अपना विरोध जताया। वहीं, भारतीय सेना जिंदाबाद और युवा मोर्चा जिंदाबाद के नारों के साथ सेना के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से पुतला दहन रोकने के प्रयासों पर भी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। काफी देर तक पुलिस कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को अपने कब्जे में लेने और उसे जलने से बचाने को लेकर जद्दोजहद चलती रही। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय सेना देश की आन, बान और शान है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सेना के प्रति किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को सेना के संबंध में बयान देते समय मर्यादा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने मंत्री की टिप्पणी के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाया है। सेना के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर युवा मोर्चा अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। इस मौके पर भुवनेश ठाकुर, विनोद ठाकुर, अमन भड़ोल, मुस्कान, विशाल रतवान, मनोज चंदेल सहित विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी मौजूद रहे।

बिलासपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई खींचतान