Bilaspur News: कांग्रेस की गारंटियों पर भाजपा ने शुरू की जनाक्रोश पदयात्रा

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भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने पदयात्रा का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां देने का वादा किया था, लेकिन सरकार इन्हें पूरा करने में नाकाम रही है। गर्ग ने महिलाओं को 18 से 59 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1,500 रुपये देने की गारंटी का जिक्र करते हुए सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के वादे पर भी सवाल उठाए।गर्ग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बागवानों सहित सभी वर्गों को छला है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों और चुनावी वादों को लेकर लोगों से संवाद करेंगे। इस मौके पर जिला सह प्रभारी देशराज, सुरेश ठाकुर, जोरावर सिंह मौजूद रहे। संवाद