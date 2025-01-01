आरवीएनएल ने पुलिस से मांगी सुरक्षासंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन परियोजना के तहत धरोट तक बनाए जा रहे पांच प्रमुख रेलवे पुलों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पुल नंबर दो का ट्रैक भी लिंक कर दिया गया है। इस बीच नीलां और दबट खड्ड में स्थानीय स्तर पर हुए विवाद के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को उम्मीद है कि अगले तीन से चार दिन में काम दोबारा शुरू हो जाएगा। 27 नवंबर को नीलां स्थित निर्माण स्थल पर तीन अज्ञात लोगों के पहुंचने का मामला सामने आया था। निर्माण कंपनी एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कर्मचारियों और मशीन ऑपरेटरों के साथ दुर्व्यवहार किया और मशीनें जलाने की धमकी दी। साथ ही लाठ कंस्ट्रक्शन से आने वाली रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) की आपूर्ति रोकने को कहा। इसके बाद साइट पर काम कर रहीं तीन ट्रांजिट मिक्सर मशीनों को वापस भेजना पड़ा। अगले दिन 28 नवंबर को दबट खड्ड में स्थानीय ग्रामीण निर्माण कंपनी के साइट कैंप कार्यालय में एकत्रित हुए। उन्होंने संपर्क सड़कों की मरम्मत, निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई। कंपनी का कहना है कि संबंधित सड़कें लोक निर्माण विभाग के अधीन आती हैं। ग्रामीणों के विरोध के चलते यहां भी काम प्रभावित हुआ। दोनों घटनाओं की जानकारी निर्माण कंपनी ने आरवीएनएल को दी। नीलां में कर्मचारियों को धमकाने और मशीनें जलाने की चेतावनी मिलने संबंधी शिकायत के साथ घटनास्थल के फोटो भी सौंपे गए। इसके बाद आरवीएनएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक ने 28 नवंबर को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को पत्र लिखकर कार्रवाई और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मुहैया करवाने का आग्रह किया। रविवार को भी प्रभावित साइटों पर काम बंद रहा। राष्ट्रीय महत्व की इस रेललाइन परियोजना की प्रगति पर केंद्र सरकार प्रगति पोर्टल के माध्यम से नजर रख रही है। ऐसे में निर्माण स्थलों पर कानून व्यवस्था से जुड़ी बाधाएं परियोजना की गति के साथ कर्मचारियों और मशीनरी की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन रही हैं। आरवीएनएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक राकेश सभ्रवाल ने बताया कि प्रभावित निर्माण कार्य अगले तीन से चार दिन में दोबारा शुरू करवाने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं के बावजूद परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।साइट पर गए लोगों से की जाएगी पूछताछ : एसपीपुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है। साइट पर गए लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। रेल विकास निगम की साइट पर पुलिस गश्त भी शुरू की जाएगी।