फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Awareness raised at AIIMS regarding the adverse effects of medicines.

Bilaspur News: एम्स में दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक

Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Awareness raised at AIIMS regarding the adverse effects of medicines.
मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को दी जानकारी, विद्यार्थियों के लिए करवाईं प्रतियोगिताएं
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। एम्स बिलासपुर के फार्माकोलॉजी विभाग की ओर से राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह मनाया गया। इसका उद्देश्य दवाओं के दुष्प्रभावों की पहचान, समय पर रिपोर्टिंग और सुरक्षित दवा इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान मार्कंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। इसमें मरीजों और तीमारदारों को दवाओं के दुष्प्रभावों और उनकी रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी दी गई। इस संबंध में पर्चे भी वितरित किए गए। एम्स में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्याख्यान आयोजित कर प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की रिपोर्टिंग के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम में पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. विकास मेधी ने आमंत्रित विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान दिया। वेबिनार में संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ई-पोस्टर, रंगोली निर्माण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाई गईं। इनमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सप्ताह का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ।
विज्ञापन

कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता और स्वास्थ्य पेशेवरों को दवाओं से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया गया। दवा के इस्तेमाल के दौरान किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों को देना और निर्धारित व्यवस्था के तहत उसकी रिपोर्टिंग करना दवाओं के सुरक्षित उपयोग तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed