Bilaspur News: घुमारवीं कॉलेज में सांख्यिकीय साक्षरता पर जागरूकता कार्यक्रम

घुमारवीं (बिलासपुर)। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सप्ताहभर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 300 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।डॉ. विजय कुमारी ने विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं, नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों में सांख्यिकीय आंकड़ों के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने विश्वसनीय स्रोतों से आंकड़े प्राप्त करने और उनका सही उपयोग करने के प्रति जागरूक किया। प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने कहा कि आंकड़ों का सही विश्लेषण प्रभावी निर्णय लेने में सहायक होता है, जबकि गलत आंकड़े भ्रामक निष्कर्ष दे सकते हैं। कार्यक्रम की रिपोर्ट डॉ. बसु देव गर्ग ने प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्रो. शक्ति सिंह, डॉ. अतुल गुप्ता, प्रो. अनित कुमार, प्रो. बीएस जसवाल और प्रो. सुमन सहित अन्य उपस्थित रहे।