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Bilaspur News: बलघाड़ की अपर्णिता ने कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक

Sat, 10 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:55 PM IST
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Aparnita from Balghad won a gold medal in wrestling.
बलघाड़ स्कूल की अपर्णिता ने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक।
राज्य स्तरीय अंडर-14 प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल की जीत
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अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएंगी दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी
झंडूता (बिलासपुर)। कुल्लू के भुंतर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-14 छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता में उच्च पाठशाला बलघाड़ की अपर्णिता ने स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय, परिजनों और क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है।
अपर्णिता की इस सफलता को क्षेत्र की उभरती महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। उन्होंने अपनी मेहनत और अभ्यास के दम पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। उनकी जीत से अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।
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अपर्णिता की कामयाबी पर उनके कुश्ती कोच एवं सेना से सेवानिवृत्त शेर सिंह जम्वाल ने उन्हें बधाई दी और आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। वहीं, पहलवान अर्पिता ने भी उनकी स्वर्णिम जीत पर खुशी जताते हुए उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की।
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राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब अपर्णिता राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह 31 अक्तूबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अंडर-14 छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन पर क्षेत्रवासियों की निगाहें रहेंगी।
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