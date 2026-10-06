Bilaspur News: धारवाड़ा और पट्टा रणौता में भरेंगे आंगनबाड़ी सहायिका के पद

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। बाल विकास परियोजना घुमारवीं के तहत आंगनबाड़ी सहायिका के दो पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तलवाड़ा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र धारवाड़ा और पंतेहड़ा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पट्टा रणौता में एक-एक पद भरा जाएगा।इन पदों के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आयु की गणना पांच अक्तूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडिंग एरिया की निवासी होनी चाहिए और उसका नाम परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त बोर्ड से जमा दो उत्तीर्ण होना जरूरी है।उम्मीदवार 31 अक्तूबर शाम पांच बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी घुमारवीं के कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकती हैं। आवेदन के साथ निवासी, आयु, आय और शैक्षणिक योग्यता सहित आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न करने होंगे। चार नवंबर को सुबह 11 बजे एसडीएम घुमारवीं के कार्यालय में साक्षात्कार होगा।