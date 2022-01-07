विज्ञापन



बिलासपुर। स्वारघाट थाना क्षेत्र में 8.55 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने जांच पूरी होने, आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने और स्थानीय निवासी होने को राहत का आधार माना। अभियोजन पक्ष के अनुसार छह नवंबर को पुलिस टीम सीएचसी के पास गश्त पर थी। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी कार की तलाशी लेने पर अगली सीटों के बीच बने हैंड रेस्ट से 8.55 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। कार में दो लोग सवार थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि बरामदगी व्यावसायिक मात्रा से कम है और आरोपी पहली बार मामले में संलिप्त हुआ है। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती पर रिहाई के आदेश दिए। साथ ही गवाहों को प्रभावित करने और हिमाचल से बाहर जाने पर पाबंदी सहित अन्य शर्तें लगाई हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी