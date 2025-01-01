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Bilaspur News: बादल फटने से अचानक आने वाले पानी के प्रबंधन का मॉडल बनाया

Sat, 17 Oct 2026 12:19 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:19 AM IST
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A model for managing the sudden influx of water caused by cloudbursts has been developed.
शिवा इंटरनेशनल स्कूल घुमारवीं के अरनव ने बनाया इको पल्स नेक्सस एक सुदृढ़ भविष्य की ओर एक कदम वि
शिवा इंटरनेशनल स्कूल के अरनव ने जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में पेश किया प्रोजेक्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल में आयोजित जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में शिवा इंटरनेशनल स्कूल के अरनव केहल ने आपदा प्रबंधन पर आधारित विज्ञान परियोजना प्रस्तुत की। ईको पल्स नेक्सस : एक सुदृढ़ भविष्य की ओर एक कदम नामक इस परियोजना का उद्देश्य बादल फटने से अचानक आने वाले पानी का उचित प्रबंधन करना और प्राकृतिक आपदा के दौरान लापता लोगों की तलाश में मदद करना है।
परियोजना को नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा और उससे हुए नुकसान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें बादल फटने से आने वाले पानी की सुरक्षित निकासी और बाढ़ जैसी परिस्थितियों में जानमाल के नुकसान को कम करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
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इसके अलावा आपदा के दौरान लापता लोगों को खोजने और राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के उपाय भी प्रस्तुत किए गए हैं। परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा से निपटने में वैज्ञानिक सोच एवं नवाचार के महत्व को दर्शाया गया है।
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अरनव की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी चुनौतियों के समाधान खोजने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित करना है।
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