श्रद्धालुओं के लिए चाय, मिठाई, समोसा और खिचड़ी का लगाया लंगरसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। डियारा सेक्टर में मंगलवार को सिख धर्म के संस्थापक और पाखंड के विरोधी गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा के केयरटेकर, समाजसेवी एवं पूर्व पार्षद रच्छपाल सिंह की अगुवाई में प्रभातफेरी निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु नानक देव जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। प्रभातफेरी सुबह पौने पांच बजे डियारा सेक्टर से शुरू हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने नगर की परिक्रमा की और गुरुद्वारा श्रीकलगीधर साहिब पहुंचे। यहां सभी ने माथा टेककर आपसी भाईचारे, प्रेम और विश्व शांति के लिए अरदास की। इसके बाद डियारा सेक्टर स्थित गुरुद्वारे में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान निशान साहिब की सेवा भी की गई। कार्यक्रम के दौरान आयोजक रच्छपाल सिंह की ओर से चाय, मिठाई, समोसे और खिचड़ी का लंगर लगाया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर नगरवासियों ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी श्रवण किया। इस अवसर पर रच्छपाल सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों का सम्मान करने और सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने एक पंगत और एक संगत की परंपरा के माध्यम से समाज को समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। गुरु नानक देव जी ने जात-पात, पाखंडवाद और रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर उठकर मानवता की सेवा को सर्वोपरि बताया। पीड़ित मानवता की सेवा और समाज में समानता स्थापित करने का उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। इस मौके पर निरवैर सिंह, तेजस सिंह, सरधा सिंह, पार्षद मनोज पिल्लई, शिवम, गुरुद्वारा ग्रंथी राकेश सिंह, हरजीत सिंह, गौरव ठाकुर, अनूप कौंडल, तरुण कुमार और चेतराम सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।विस्थापन के बाद भी कायम है करीब एक सदी पुराना गुरुद्वाराडियारा सेक्टर में प्राचीन हनुमान मंदिर के साथ स्थित यह गुरुद्वारा पुराने बिलासपुर शहर से जुड़ा हुआ है। पहले यह भुड कस्बे में स्थित था। शहर के विस्थापन के बाद इसे डियारा सेक्टर में स्थापित किया गया। रच्छपाल सिंह के दादा वीर सिंह गुरु सेवा में समर्पित रहते थे और उनके आवास परिसर में भी गुरुद्वारा स्थापित था। नए शहर के रौड़ा सेक्टर में गुरुद्वारे के लिए प्लॉट मिलने के बावजूद उन्होंने इसे अपने आवास परिसर में ही स्थापित रखने का निर्णय लिया। वर्ष 1957-58 से यहां नियमित रूप से धार्मिक गतिविधियां और पूजा-पाठ की परंपरा जारी है।