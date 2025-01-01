फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   32,000 devotees sought blessings at the shrine of Goddess Naina Devi.

Bilaspur News: मां नयना देवी के दर 32 हजार श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद

Tue, 13 Oct 2026 12:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
32,000 devotees sought blessings at the shrine of Goddess Naina Devi.
श्री नयना देवी जी में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। संवाद - फोटो : सांकेतिक
दूसरे नवरात्र पर माता की पूजा-अर्चना कर मांगी सुख-समृद्धि की कामना
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
श्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में 32 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दिनभर जारी रहा। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, संयम और साधना का प्रतीक हैं। इस दिन श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में नवरात्र के चलते धार्मिक माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर माता के दर्शन किए। मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। नवरात्र के दौरान शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित प्रबंध किए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर श्री नयना देवी जी में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आगामी दिनों में भी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed