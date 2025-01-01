Bilaspur News: डाइट जुखाला में 24 शिक्षक सीखेंगे बुनियादी साक्षरता और गणित कौशल बढ़ाने के गुर

छह शिक्षा खंडों के 24 प्राथमिक शिक्षक ले रहे प्रशिक्षणसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जुखाला में प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (एफएलएन) को मजबूत करने के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। इसमें जिले के छह शिक्षा खंडों के प्राथमिक विद्यालयों से चयनित 24 शिक्षक भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों में पठन, लेखन, भाषा की समझ और गणितीय कौशल विकसित करने के लिए शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना है। कार्यशाला की अध्यक्षता डाइट जुखाला की कार्यकारी प्रधानाचार्य नीलम शर्मा ने की। प्रशिक्षण के दौरान रिसोर्स पर्सन मनजिंदर सिंह, ममता चंदेल, तृप्ता चंदेल और उनकी टीम शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, खेल आधारित गतिविधियों और शिक्षण-अधिगम सामग्री के प्रभावी उपयोग की जानकारी दे रही है। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने और उनकी बुनियादी दक्षताओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यकारी प्रधानाचार्य नीलम शर्मा ने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकों को कक्षाओं में प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की बुनियादी दक्षताओं को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि यही उनके आगे के शैक्षणिक विकास का आधार है।डाइट जुखाला के एफएलएन समन्वयक कुलदीप सिंह ने बताया कि कार्यशाला में प्रशिक्षित होने वाले 24 शिक्षक मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार होंगे। डाइट स्तर पर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये शिक्षक अपने-अपने शिक्षा खंडों में अन्य प्राथमिक शिक्षकों को एफएलएन से संबंधित शिक्षण विधियों और गतिविधियों का प्रशिक्षण देंगे। इससे जिले के प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।