Bilaspur News: बरठीं स्कूल मैदान में दमखम दिखाने उतरे 170 विद्यार्थीं

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बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होंगे चयनितसंवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरठीं में बुधवार को तीन दिवसीय जिला स्तरीय अंडर-19 सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में जिले की 23 पाठशालाओं के करीब 170 विद्यार्थी बालक और बालिका वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता का शुभारंभ झंडूता के कांग्रेस नेता विवेक कुमार ने बतौर मुख्यातिथि किया। विद्यालय पहुंचने पर आयोजकों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने और उसे मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरी मेहनत और उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय में टेबल टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। इससे विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में विद्यार्थी विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। निर्णायक मंडल प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करेगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।विद्यालय प्रबंधन ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की हैं। विभिन्न पाठशालाओं से विद्यार्थियों के साथ पहुंचे अध्यापक भी आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ राज्य स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर भी देगी। इस मौके पर कार्यक्रम समन्वयक राजकुमार, सुरजीत परमार मौजूद रहे।भाषण प्रतियोगिता में बंदला स्कूल के अग्रिम प्रथमभाषण प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बंदला के अग्रिम ठाकुर ने पहला स्थान हासिल किया। स्वारघाट स्कूल के स्वास्तिक दूसरे और पंजगाईं स्कूल के भव्य गौतम तीसरे स्थान पर रहे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्रतियोगिता में कंदरौर और एबीपीएस बागा की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। सुभाषितानि प्रतियोगिता में सीबीएसई बिलासपुर प्रथम, बैहल स्कूल दूसरे और भपराल स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। संस्कृत गीतिका प्रतियोगिता में बरमाणा स्कूल ने पहला, भराड़ी स्कूल ने दूसरा और सीबीएसई घुमारवीं ने तीसरा स्थान हासिल किया।