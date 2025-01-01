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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा में कक्षा छठी में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश परीक्षा शनिवार को आयोजित की गई। जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1648 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1832 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 184 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे।परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हुई। केंद्रों पर सुबह 10 बजे से ही विद्यार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह 10:45 बजे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान विद्यार्थियों के आधार कार्ड और प्रवेश पत्र की जांच की गई। परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। विद्यार्थियों को केंद्र के अंदर केवल एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और पेन ले जाने की अनुमति दी गई।परीक्षा केंद्रों में पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में 196, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (सह-शिक्षा) बिलासपुर में 191, भराड़ी स्कूल में 129, कुठेड़ा स्कूल में 81, पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं (लीड स्कूल) में 154 और ब्रांच स्कूल में 171 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।इसी तरह झंडूता स्कूल में 155, बरठीं स्कूल में 150, कलोल स्कूल में 126, जुखाला स्कूल में 151, शिव शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री नयना देवी जी में 64 और जकातखाना स्कूल में 60 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।जेएनवी कोठीपुरा के प्राचार्य राकेश कटोच ने बताया कि प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उन्होंने परीक्षा के सफल आयोजन में सहयोग के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आभार जताया।