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पानी से रेत, मिट्टी, गाद, जंग को हटाने में मिलेगी मददसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। एम्स बिलासपुर में डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को बेहतर गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध करवाने के लिए संस्थान के आरओ प्लांट की फिल्ट्रेशन व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इसके लिए डायलिसिस और नेफ्रोलॉजी विभाग 12 नए फिल्टर कार्ट्रिज खरीदेगा। इनकी मदद से पानी में मौजूद रेत, मिट्टी, गाद, जंग और अन्य निलंबित कणों को हटाया जाएगा। इसके लिए संस्थान ने खरीद के लिए कोटेशन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक अपने कोटेशन जमा करवा सकते हैं।विभाग की ओर से पांच माइक्रोन क्षमता वाले छह और 20 माइक्रोन क्षमता वाले छह बिग ब्लू कार्ट्रिज फिल्टर खरीदे जाएंगे। पांच माइक्रोन फिल्टर छोटे कणों को रोकेंगे, जबकि 20 माइक्रोन फिल्टर अपेक्षाकृत बड़े कणों को छानने में मदद करेंगे। इनका इस्तेमाल आरओ प्री-ट्रीटमेंट सिस्टम और हेमोडायलिसिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाएगा।फिल्टर खरीदने के लिए तकनीकी मानक भी निर्धारित किए गए हैं। कार्ट्रिज 10 इंच बिग ब्लू फिल्टर श्रेणी के होने चाहिए। इनमें 100 प्रतिशत शुद्ध पॉलीप्रोपाइलीन या प्लिटेड सेलुलोज फिल्ट्रेशन मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए। फिल्ट्रेशन तकनीक मेल्ट ब्लोन डेप्थ या ड्यूल ग्रेडिएंट होनी चाहिए। इसके अलावा एनएसएफ/एएनएसआई मानकों के अनुरूप प्रमाणन या समकक्ष प्रमाणपत्र भी अनिवार्य किया गया है।तकनीकी शर्तों के अनुसार पांच माइक्रोन फिल्टर की अधिकतम प्रवाह क्षमता 10 से 20 गैलन प्रति मिनट होनी चाहिए। वहीं, 20 माइक्रोन फिल्टर की क्षमता 10 इंच कार्ट्रिज के लिए 20 गैलन प्रति मिनट और 20 इंच कार्ट्रिज के लिए 60 लीटर प्रति मिनट तक निर्धारित की गई है। इनकी अधिकतम परिचालन तापमान क्षमता 80 डिग्री सेल्सियस रखी गई है। 20 माइक्रोन फिल्टर के लिए अधिकतम परिचालन दबाव 125 पीएसआई तय किया गया है।निर्माता की अनुशंसा के अनुसार या दबाव में 25 से 35 पीएसआई की गिरावट आने पर कार्ट्रिज बदलने की सिफारिश की गई है। इससे आरओ प्लांट की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद मिलेगी। डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को कई चरणों में शुद्ध किया जाता है। ऐसे में शुरुआती स्तर पर अशुद्धियां हटाने वाले फिल्टर आगे की शोधन प्रक्रिया पर दबाव कम करते हैं।