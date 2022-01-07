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संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। घुमारवीं में चोर अब खाने-पीने की चीजों को भी निशाना बनाने लगे हैं। पेट्रोल पंप के पास दुकानदार के लिए रखा करीब 10 किलो पनीर अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। चोरी की वारदात नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को शिकायत दी है।कसारू निवासी अखिल दूध, दही और पनीर की सप्लाई का काम करते हैं। रोजाना की तरह वह दुकानदारों को सामान पहुंचाने घुमारवीं आए थे। उन्होंने एक दुकानदार का सामान पेट्रोल पंप के पास निर्धारित स्थान पर रखा और आगे सप्लाई के लिए चले गए। बाद में दुकानदार सामान लेने पहुंचा तो करीब 10 किलो पनीर गायब था। आसपास तलाश करने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। इसमें एक अज्ञात व्यक्ति पनीर उठाकर ले जाता दिखाई दिया। अखिल के अनुसार यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दो से तीन बार उनका सामान चोरी हो चुका है। बार-बार हो रही चोरी से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि दूध और दही जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की सप्लाई के दौरान हर जगह मौजूद रहना संभव नहीं होता। इसलिए दुकानदारों का सामान निर्धारित स्थान पर रखकर आगे सप्लाई के लिए जाना पड़ता है। चोरी की घटनाओं से उनका काम प्रभावित हो रहा है।कुछ वर्ष पहले भराड़ी क्षेत्र में दो किलो खीरा चोरी होने का मामला भी सामने आया था। अब घुमारवीं में 10 किलो पनीर चोरी होने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने कहा कि मामले में जानकारी जुटाई जाएगी। शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी।