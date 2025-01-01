Yamuna Nagar News: रोलर स्केटिंग में जीते दो रजत और एक कांस्य पदक

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जगाधरी। गुरुग्राम में हरियाणा रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित तीसरे इंटर-क्लब टूर्नामेंट में यमुनानगर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो रजत और एक कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया।सेक्टर-17 स्थित स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने लड़कों और लड़कियों के वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं लड़कों के एक अन्य वर्ग में यमुनानगर रोलर फाल्कन थंडर टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ यमुनानगर के सचिव विपुल कांबोज ने बताया कि लड़कों के वर्ग में यमुनानगर फाल्कन टीम ने सेमीफाइनल में मेजबान गुरुग्राम स्केटिंग क्लब को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।फाइनल में टीम का सामना पंचकूला रोलिंग थंडर्स से हुआ। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि, यमुनानगर फाल्कन को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा और टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। लड़कियों के वर्ग में भी यमुनानगर फाल्कन टीम ने रजत पदक जीता।टीम की कप्तान उर्वेशा के साथ स्वस्ति कांबोज, किआरा, नवधा अग्रवाल और गोलकीपर सीरत कांबोज ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के सामूहिक प्रयास से टीम पदक हासिल करने में सफल रही। टीम कोच विशाल बक्शी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जानकारी दी। स्कूल लौटने पर खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। स्कूल की निदेशिका डॉ. अनीता कांबोज और प्राचार्या तपोश भट्टाचार्य ने कहा कि खेलों में लगातार भागीदारी से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है।