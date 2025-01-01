Yamuna Nagar News: गर्भवतियों के सप्ताह में सिर्फ तीन दिन ही होंगे अल्ट्रासाउंड

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यमुनानगर। जिला नागरिक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आने वाली गर्भवतियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल में अब सप्ताह में केवल तीन दिन ही गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। पहले जहां महिलाओं को नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल रही थी। अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही जांच हो सकेगी।दरअसल अस्पताल में अब तक सेवानिवृत्त सोनोलॉजिस्ट डॉ. संजना दुआ की सेवाएं लेकर अल्ट्रासाउंड करवाए जा रहे थे। उनका अनुबंध 31 अक्तूबर को समाप्त हो गया है। इसके बाद अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था प्रभावित हो गई। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने गायनी विभाग की चिकित्सक की ड्यूटी अल्ट्रासाउंड के लिए लगा दी है। हालांकि गायनी चिकित्सक को अपनी ओपीडी भी संभालनी होती है। ऐसे में उनके लिए नियमित रूप से ओपीडी और अल्ट्रासाउंड दोनों की जिम्मेदारी निभाना मुश्किल हो रहा है।जिला नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 50 गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड करवाने पहुंचती हैं। ऐसे में सप्ताह में केवल तीन दिन जांच होने से महिलाओं की भीड़ बढ़ने और जांच के लिए इंतजार करना पड़ने की आशंका है। कई महिलाओं को नई व्यवस्था की जानकारी नहीं है।वे निर्धारित दिनों के अलावा अस्पताल पहुंच जाती हैं और अल्ट्रासाउंड नहीं होने के कारण उन्हें बिना जांच करवाए ही वापस लौटना पड़ता है। हमीदा के विजय ने बताया कि वह वीरवार को पति को लेकर अस्पताल में आया तो पता चला कि अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। ऐसे में उसे दोबारा चक्कर लगाना पड़ा।ओपीडी और अल्ट्रासाउंड की दोहरी जिम्मेदारीगायनी विभाग की चिकित्सक को तीन दिन ओपीडी में मरीजों की जांच करनी होती है, जबकि तीन दिन अल्ट्रासाउंड की जिम्मेदारी दी गई है। इससे गर्भवती महिलाओं को अपनी जांच और अल्ट्रासाउंड के लिए अलग-अलग दिन अस्पताल आना पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान बार-बार अस्पताल पहुंचना महिलाओं के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से भी परेशानी भरा है। खासकर जिन महिलाओं के साथ छोटे बच्चे होते हैं या जिन्हें परिवार के किसी सदस्य के सहारे अस्पताल आना पड़ता है, उनकी दिक्कत और बढ़ जाती है। अस्पताल में नया सोनोलॉजिस्ट नियुक्त करने या अनुबंध पर दोबारा सेवाएं लेने को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को नियमित अल्ट्रासाउंड सुविधा मिलने का इंतजार करना पड़ सकता है।सोनोलॉजिस्ट से नए अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। तब तक ओपीडी भी प्रभावित न हो, इसलिए तीन दिन अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की गई है। जल्द ही इसे नियमित कर दिया जाएगा। - डॉ. विपुल गोयल, पीएमओ, जिला नागरिक अस्पताल।