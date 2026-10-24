फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Trials for football players on November 1st

Yamuna Nagar News: फुटबॉल खिलाड़ियों का ट्रायल पहली नवंबर को

Sat, 24 Oct 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 24 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Trials for football players on November 1st
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगाधरी। संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल जगाधरी एक नवंबर को सुबह आठ बजे से फुटबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल लिए जाएंगे। इंडिया खेलो फुटबॉल (आईकेएफ) और नरेंद्र थापा अकादमी की ओर से आयोजित ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों के लिए इंडियन सुपर लीग (आईएसएल), आई-लीग और अंतरराष्ट्रीय क्लबों तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है।
अकादमी के निदेशक नरेन थापा छेत्री ने बताया कि कई युवा खिलाड़ियों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता होती है, लेकिन उचित मंच और मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते। ट्रायल में अपने खेल से चयनकर्ताओं को प्रभावित करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय फाइनल मुकाबलों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। वहां उनकी प्रतिभा को देश के बड़े फुटबॉल क्लबों और विदेशी क्लबों के प्रतिभा खोजकर्ताओं के सामने परखने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन

लड़के और लड़कियां दोनों करा सकते हैं पंजीकरण
ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। लड़के और लड़कियां इसमें भाग लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। खिलाड़ियों को एक नवंबर को सुबह आठ बजे संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल पहुंचना होगा। इच्छुक खिलाड़ियों के लिए यह अपनी खेल क्षमता साबित करने और फुटबॉल में आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed