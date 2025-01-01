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रादौर। गांव नाचरौन, मंधार और माधोबांस की कृषि भूमि के साथ लगने वाला पक्का रास्ता तीन वर्ष से कच्चा पड़ा है। आवर्धन नहर की मरम्मत के दौरान वर्ष 2022 में सिंचाई विभाग की ओर से इस रास्ता उखाड़ गया था। उस समय अधिकारियों ने नहर की मरम्मत होने के बाद रास्ता दोबारा पक्का बनाने का आश्वासन दिया था, परंतु तीन वर्ष बीतने के बाद रास्ता नहीं बनाया गया।ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2016 में तत्कालीन रादौर विधायक श्याम सिंह राणा ने रास्ता को पक्का करवाया था। इस रास्ते का लाभ तीनों गांवों के किसानों के साथ हजारों लोगों को मिल रहा था। वर्ष 2022 में आवर्धन नहर की मरम्मत के दौरान गांव नाचरौन, मंधार और माधोबांस की कृषि भूमि के साथ लगते पक्का रास्ता उखाड़ दिया गया था।अधिकारियों ने मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद रास्ते को नए सिरे से पक्का करवाने की बात कही थी, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण डॉ. लाभ सिंह, कुलदीप सिंह, कंवरपाल, चैन पाल, मंजुबास, रणबीर, पवन सिंह, रामशरण, सूर्या कांबोज, भूपेंद्र कांबोज ने बताया कि वे कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों के समक्ष इस समस्या को उठा चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।कच्चा रास्ता होने से किसानों और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि तीनों गांवों को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण रास्ते को जल्द से जल्द पक्का करवाया जाए, ताकि किसानों और आम जनता को राहत मिल सके। इस बारे में एसडीएम रादौर नरेंद्र सिंह का कहना है कि इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की जाएगी कि रास्ता कच्चा क्यों छोड़ा गया है। यदि कोई अड़चन है तो उसे दूर किया जाएगा।