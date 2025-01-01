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जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री के निवास के सामने चल रहा धरना 25 नवंबर से सरस्वती शुगर मिल में शिफ्ट किया जाएगा। अब सभी किसान संगठन मिल परिसर में एक ही स्थान पर धरना देकर अपनी मांग उठाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि बुधवार सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस यमुनानगर पहुंचें, ताकि वहां से एकजुट होकर शुगर मिल में चलने वाले धरने में शामिल हो सकें। इस अवसर पर यादविंद्र कांबोज, कुलविंद्र सिद्धू, संदीप टोपरा, शिवकुमार संधाला, अशोक डांगी, दलबीर कैल, साहिल सेतिया, जोगिंद्र सिली, सुरेश भागू माजरा, राकेश बागवाली, मदन कांजनू, रामफल सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद

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रादौर। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के निवास के सामने भारतीय किसान यूनियन का धरना मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान भाकियू चढूनी के जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना अपनी टीम के साथ धरनास्थल पर पहुंचे।