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उन्होंने कहा कि जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सर्वाधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पैदल सेना की रेजिमेंटों में शामिल है। जाट रेजिमेंट की शुरुआत वर्ष 1795 में बनी कलकत्ता ओरिजिनल मिलिशिया से हुई थी। बाद में यह बंगाल सेना की बटालियन बनी। वर्ष 1922 में भारतीय सेना की पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इसका नाम जाट रेजिमेंट रखा गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई बड़े युद्धों में रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। रेजिमेंट ने उत्तरी अफ्रीका, इथियोपिया, बर्मा, मलाया, सिंगापुर और जावा-सुमात्रा में भी युद्ध लड़े।एडवोकेट बंचल ने बताया कि आजादी के बाद रेजिमेंट ने 1947-48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध तथा 1999 के कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारगिल युद्ध में रेजिमेंट की पांच बटालियनों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा रेजिमेंट के जवानों ने सियाचिन और श्रीलंका में भी सेवाएं दीं। रेजिमेंट के वीर जवानों को अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और सेना पदक सहित अनेक सम्मान मिले हैं। उन्होंने कहा कि जाट रेजिमेंट का इतिहास आने वाली पीढ़ियों को देशसेवा, साहस और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा। संवाद